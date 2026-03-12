Raus dem Schneckenhaus: Nicole Kidman spricht erstmals über ihr Leben nach der Scheidung

Nach einem ruhigen Jahr meldet sich Nicole Kidman mit mehreren neuen Projekten zurück. In einem neuen Interview spricht die Schauspielerin nun auch erstmals knapp über ihr Leben nach der Scheidung von Keith Urban.
Nicole Kidman (58) meldet sich zurück. Nach einem bewusst ruhigen Jahr, das sie selbst als Zeit "in meinem Schneckenhaus" bezeichnet, steht 2026 für die australische Schauspielerin im Zeichen gleich mehrerer Großprojekte. Im Interview mit dem Branchenmagazin "Variety" spricht sie auch erstmals über die Scheidung von Country-Star Keith Urban (58). Zu den Details sagt sie nichts, stattdessen betont sie: "Wir sind eine Familie und werden das bleiben. Alles andere thematisiere ich nicht, aus Respekt."