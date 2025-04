Raus aus meinem Zimmer: Mitten im Livestream: Mariah Carey wird von ihrem Sohn verscheucht

1 Mariah Carey teilt das Schicksal vieler Eltern: Sie ist ihren Kindern offensichtlich manchmal peinlich. Foto: imago images/MediaPunch

Eltern können so peinlich sein - selbst wenn sie berühmte Popstars sind. Auch der Sohn von Mariah Carey hatte so gar keine Lust auf seine Mutter, als diese plötzlich während seines Twitch-Livestreams in seinem Zimmer auftauchte.











Unerwartet private Einblicke gab es kürzlich in den Alltag von Mariah Carey (56): Die Popdiva, die rund um den Globus für ihren Weihnachtshit "All I Want For Christmas Is You" als "Queen of Christmas" gefeiert wird, hat es zu Hause offenbar nicht ganz so leicht. Ihr Sohn Moroccan (13) scheuchte sie mitten während eines Twitch-Livestreams aus seinem Zimmer, nachdem sie ihn durch ihre Anwesenheit in Verlegenheit gebracht hatte.