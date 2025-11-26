Raus aus der Gewaltspirale: Sohn musste zusehen, wie der Vater die Mutter schlug

Nach 20 Jahren Martyrium befreien sich Ayten und ihr Sohn Battal aus den Fängen des gewalttätigen Ehemannes. Heute machen sie Betroffenen Mut. Ein Fall aus der Region Stuttgart.
Es ist eine Liebesgeschichte, die in Gewalt endete. Ayten war mehr als 20 Jahre Opfer häuslicher Gewalt. Der Täter: ihr eigener Partner. Kennengelernt hatten sie sich 1994, zusammengekommen waren sie 1998. Der Anfang ihrer Beziehung ist von Liebe erfüllt, findet Ayten. Nach anderthalb Jahren fängt der Terror an. Der Täter tut ihr alle Formen von Gewalt an: Schläge, Schnitte, Drohungen, Isolation. Als hätte er sie studiert.