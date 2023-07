1 Durchschnittlich halten sich Kunden drei Stunden im Milaneo auf – ein Spitzenwert. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Stuttgart - Heute an übermorgen denken. Diese Maxime hat sich nicht nur Breuninger verordnet, sondern viele Handelsunternehmen, die durch die Coronakrise navigieren. So hat Breuninger schon vor Jahren seinen Online-Handel professionalisiert und profitiert nun seit den pandemiebedingten Lockdowns. Auch Deutschlands größter Betreiber von Shoppingcentern, die ECE Group in Hamburg, denkt jetzt an Übermorgen. Soll heißen: Den rund 200 Centern der ECE dürfte ein gravierender Wandel bevorstehen. Davon geht auch Dirk Keuthen, Centermanager des Milaneos aus: „Die ECE ist sehr flexibel. Wir sind mit Veränderungen am Markt immer gut zurecht gekommen. Aber langfristig wird das schon eine Herausforderung.“