Kristen Stewart hat offenbar genug: In einem Interview erklärt die Schauspielerin und Regisseurin, warum sie "wahrscheinlich nicht" in den USA bleiben wird. Sie fühlt sich durch Trumps Politik in ihrer künstlerischen Freiheit eingeschränkt.
Kristen Stewart (35) könnte bald zu den Hollywoodstars zählen, die den USA den Rücken kehren. In einem Interview mit der britischen "The Times" erklärte sie, dass sie einen Umzug nach Europa in Betracht zieht. Derzeit pendelt sie zwischen ihren Wohnungen in Los Angeles und New York.