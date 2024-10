Raus aus den Schulden: Peter Zwegat: Das waren seine wichtigsten Tipps als Schuldnerberater

1 Peter Zwegat (1950-2024). Foto: imago/Eventpress

Zwölf Jahre half der verstorbene Peter Zwegat bei RTL Menschen "Raus aus den Schulden" zu kommen. Dies sind die wichtigsten Tipps des gelernten Sozialarbeiters, Schulden abzubauen und zu vermeiden.











Von 2007 bis 2019 half Peter Zwegat für RTL in "Raus aus den Schulden" Menschen, die in eine finanzielle Schieflage geraten sind. Mit seiner berühmten Flipchart wurde er zum personifizierten Finanzgewissen Deutschlands. Sprüche wie "Noch dreimal tanken und dann kommt Peter Zwegat" gingen in den allgemeinen Sprachgebrauch ein. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist Peter Zwegat bereits am 9. August 2024 mit 74 Jahren gestorben. Seine Tipps zum Abbau von Schulden leben weiter.