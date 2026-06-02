Stuttgart und die Region gehörten in den vergangenen Jahren zu den Hotspots im Land. Die Raupen mit ihren Brennhaaren treten auch dieses Jahr auf. Was die Stadt dagegen unternimmt.
Sechs Mal häuten sich die Raupen des Eichenprozessionsspinners, und vor allem in der fünften und sechsten Phase steigt die Zahl der gefährlichen Brennhaare exponentiell an und damit auch das Risiko für Spaziergänger und Radfahrer, einen allergischen Ausschlag zu bekommen. In der Region Stuttgart hat die fünfte Phase am vergangenen Wochenende begonnen, wie man dem Frühwarnsystem des Deutschen Wetterdienstes entnehmen kann. In den nächsten Wochen sollte man also aufpassen, wenn man im Wald unterwegs ist. Auch auf ein Päuschen unter einer schattigen Eiche sollte man vorsichtshalber verzichten.