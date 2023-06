1 Für einen kurzen Zeitraum durften die drei italienischen Wissenschaftler ihre Sitzplätze verlassen, erlebten Schwerelosigkeit und rollten eine italienische Flagge aus. Foto: Uncredited/Virgin Galactic/AP/dpa

Truth or Consequences (dpa) - Mit drei italienischen Wissenschaftlern an Bord hat Richard Bransons Weltraumunternehmen Virgin Galactic seinen kommerziellen Flugbetrieb ins All aufgenommen. Das Raumflugzeug "VSS Unity" startete am Donnerstag gemeinsam mit seinem Mutterflugzeug "VMS Eve" von einem Weltraumbahnhof im US-Bundesstaat New Mexico, wie Live-Bilder von Virgin Galactic zeigten.