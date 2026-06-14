Raumfahrt: Vierter Anlauf zum zweiten Testflug deutscher Rakete

1 Ein Archivbild der Startvorbereitungen im Januar. (Handout) Foto: -/Isar Aerospace/dpa

Das bayerische Start-up Isar Aerospace will es Elon Musk nachtun und eine Rakete ins Weltall befördern. Der zweite Testflug musste bislang dreimal verschoben werden. Nun soll es klappen.











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Andøya - Nach monatelangen Verzögerungen will das bayerische Raumfahrt-Start-Up Isar Aerospace seine Rakete zum zweiten Testflug abheben lassen. Das Zeitfenster für den Start vom norwegischen Weltraumbahnhof Andøya auf der gleichnamigen Insel öffnet sich an diesem Montagabend, wie das in Ottobrunn bei München ansässige Unternehmen mitteilte. Die "Spectrum" genannte Rakete soll nach der Serienreife Satelliten in erdnahe Umlaufbahnen befördern. Isar Aerospace hatte sich zum Ziel gesetzt, die Rakete schneller für die kommerzielle Raumfahrt tauglich zu machen als das von US-Milliardär Elon Musk kontrollierte Unternehmen Space X, welches vier Testflüge benötigt hatte.