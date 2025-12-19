Raumfahrt: US-Präsident Trump legt Mondlandung per Dekret fest

1 Der US-Präsident hat eine neue Raumfahrt-Verordnung unterschrieben. (Archivfoto) Foto: Alex Brandon/AP/dpa

Mit der «Artemis 3»-Mission wollen die USA in den kommenden Jahren wieder Astronauten auf den Mond bringen. Das hat US-Präsident Trump jetzt auch schriftlich festgelegt.











Washington - US-Präsident Donald Trump hat per Dekret die Raumfahrt-Prioritäten seiner Regierung festgesetzt. Demnach sollen unter anderem bis 2028 wieder US-Amerikaner auf dem Mond landen, danach soll ein dauerhafter Außenposten auf dem Himmelskörper etabliert werden, wie es in dem Dokument mit dem Titel "Sicherstellen der amerikanischen Überlegenheit im All" heißt. Außerdem müssten die amerikanischen Verteidigungskapazitäten im All gestärkt werden.