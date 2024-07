Raumfahrt: Neue europäische Trägerrakete Ariane 6 gestartet

1 Die neue europäische Trägerrakete Ariane 6 ist erstmals ins All gestartet. (Archivbild) Foto: Manuel Pedoussaut/ESA/dpa

Lange hat sie auf sich warten lassen, nun startet die europäische Rakete Ariane 6 ins All. Europa setzt große Hoffnungen in die Rakete. Denn sie soll aus einer Krise führen.











Kourou - Die neue europäische Trägerrakete Ariane 6 ist erstmals ins All gestartet. Die Rakete hob gegen 21.00Uhr (MESZ) vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana ab. Europas Raumfahrt will mit dem Start die Krise seines Trägerraketensektors hinter sich lassen und wieder einen eigenen Zugang zum Weltraum für Satelliten herstellen.