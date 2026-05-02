Raumfahrt: Natürlich ist „Astro-Alex“ mondsüchtig

Vom Vulkanologen zum Raumfahrer: Astronaut Alexander Gerst wird an diesem Sonntag 50 Jahre alt.
Kann man im Weltraum Fußball spielen? Ja! Alexander Gerst hat das 2014 mit zwei Astronautenkollegen auf der Internationalen Raumstation (ISS) demonstriert. Kreuz und quer flogen sie in der Station hin und her. Mal schnappte Gerst als Torwart den Ball weg, mal brillierte Reid Wiseman mit einem Fallrückzieher. Den Weg des deutschen Teams zum Weltmeistertitel in Brasilien verfolgte Gerst während seines ersten Raumflugs, der etwas mehr als fünf Monate dauerte, von der ISS aus.