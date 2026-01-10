Raumfahrt: Nasa holt ISS-Crew kommende Woche zurück

Wegen eines medizinischen Problems holt die US-Raumfahrtbehörde eine Besatzung vorzeitig von der ISS zurück. Losgehen soll es am Mittwoch.
Washington - Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will die vorzeitige Rückholung einer vierköpfigen Astronauten-Besatzung von der Internationalen Raumstation ISS am kommenden Mittwoch beginnen. Man plane, die Crew-11-Mission frühestens am 14. Januar um 17.00 Uhr US-Ostküstenzeit (23.00 Uhr MEZ) von der ISS abzukoppeln, sollten es die Wetterbedingungen erlauben, hieß es in einer Mitteilung der Raumfahrtbehörde in Washington.