Raumfahrt: Nasa baut Mondprogramm weiter um - Präsenz auf Dauer geplant

1 Mit der Mission "Artemis 2" sollen vier Astronauten bald in Richtung Mond fliegen. (Archivbild) Foto: Sam Lott/NASA via AP/dpa

Der neue Nasa-Chef Jared Isaacman greift weiter durch: Erst hat er die bemannten Mondmissionen komplett umgeschmissen, jetzt gibt es weitere Planänderungen - für Mond und Mars.











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Washington - Die US-Raumfahrtbehörde Nasa baut ihr Mondprogramm weiter grundlegend um: Es werde nun eine dauerhafte menschliche Präsenz auf dem Mond anvisiert, sagte Nasa-Chef Jared Isaacman bei einer Veranstaltung in Washington. "Diese Mondstation wird nicht über Nacht erscheinen. Wir werden in den nächsten sieben Jahren rund 20 Milliarden Dollar investieren und sie mit Dutzende von Missionen bauen."