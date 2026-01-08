Wegen des medizinischen Problems eines Crew-Mitglieds ist erst ein Außeneinsatz an der ISS abgesagt worden - und jetzt holt die Nasa die Crew sogar komplett vorzeitig zurück zur Erde.
Washington - Erstmals in der Geschichte der Internationalen Raumstation ISS holt die US-Raumfahrtbehörde Nasa eine vierköpfige Astronauten-Crew wegen gesundheitlicher Probleme eines Crew-Mitglieds vorzeitig zurück zur Erde. Der Rückflug solle "in den kommenden Tagen" geschehen, teilte die Nasa bei einer Pressekonferenz mit. Man sei auf derartige Situationen immer vorbereitet.