Nach der erfolgreichen «Artemis 2»-Mission feilt die Nasa weiter an neuen Mond-Plänen. Der Chef der US-Behörde macht große Ankündigungen.
Washington - Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will dauerhaft Menschen auf dem Mond leben lassen und treibt ihre Pläne dafür mit Hochdruck voran. Mit Dutzenden Missionen sollen dafür in den kommenden Jahren Lander, Drohnen und von Menschen steuerbare Rover-Vehikel zum Erdtrabanten gebracht werden, wie Nasa-Chef Jared Isaacman bei einer Pressekonferenz mitteilte. "Amerika kehrt zum Mond zurück - und dieses Mal, um zu bleiben."