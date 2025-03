Raumfahrt: Ist er umgekippt? Nächster privater US-Lander auf dem Mond

1 Der Lander "Athena" hat es zum Mond geschafft - ist aber womöglich umgekippt. (Archivbild) Foto: Intuitive Machines/dpa

Es wird voller auf dem Mond: Binnen einer Woche erreichen zwei Landegefährte den Erdtrabanten. Diesmal setzt «Athena» auf der Oberfläche auf. Ob die Mission ein Erfolg ist, muss sich aber noch zeigen.











Link kopiert



Cape Canaveral - Rund ein Jahr nach der ersten kommerziellen Mondlandung hat die US-Raumfahrtfirma Intuitive Machines ihr zweites Landegefährt zum Erdtrabanten gebracht. Der Zustand von "Athena" war auch Stunden nach der Landung völlig unklar - es könnte sein, dass auch dieser Lander beim Aufsetzen auf der Mondoberfläche wieder umgekippt ist. "Athena" war laut Intuitive Machines und der US-Raumfahrtbehörde Nasa am Berg Mons Mouton im Südpolargebiet des Mondes gelandet - näher am Südpol des Mondes als jedes andere Raumfahrzeug zuvor.