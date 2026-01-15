Raumfahrt: ISS-Crew vorzeitig zurück auf der Erde – medizinische Gründe

2 Grund der Rückholung ist ein medizinisches Problem eines Crew-Mitglieds. (Archivbild) Foto: -/Roscosmos State Space Corporation via AP/dpa

Erstmals in der Geschichte der ISS hat die Nasa eine vierköpfige Crew wegen eines medizinischen Problems vorzeitig zur Erde zurückgeholt.











Washington - Erstmals in der Geschichte der Internationalen Raumstation ISS hat die US-Raumfahrtbehörde Nasa eine vierköpfige Astronauten-Besatzung wegen medizinischer Probleme vorzeitig zurück zur Erde geholt. Mit einem "Crew Dragon" des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk landeten die vier Astronauten in den frühen Morgenstunden (Ortszeit) vor der Küste des US-Bundesstaates Kaliforniens (etwa 9.42 Uhr MEZ), wie Live-Bilder der Nasa zeigten.