2 Im vergangenen Sommer hob zum ersten Mal eine Rakete des Typs Ariane 6 ab. (Archivbild) Foto: S. Corvaja/ESA/dpa

Im vergangenen Sommer flog die Rakete erstmals ins All. Jetzt folgt ein weiterer wichtiger Schritt für Europas Raumfahrt.











Kourou - Die neue europäische Trägerrakete Ariane 6 ist erstmals für einen kommerziellen Flug ins All gestartet. Die Rakete hob vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana aus ab, wie Livebilder zeigten. An Bord hat die Ariane 6 einen Satelliten der französischen Luftwaffe.