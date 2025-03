Raumfahrt: Europas Ariane-6-Rakete steht vor kommerziellem Erstflug

4 Bei ihrem Erstflug flog die Ariane 6 mit zwei Boostern. (Archivbild) Foto: Rachel Boßmeyer/dpa

Jahrelang musste Europas Raumfahrt auf die Ariane 6 warten, steckte zwischendurch sogar in einer Krise der Trägerraketen. Nun steht der erste kommerzielle Start der Rakete an. Warum ist er wichtig?











Kourou - Europas neue Trägerrakete Ariane 6 steht vor einem wichtigen Meilenstein: Am Montag um 17:24 Uhr deutscher Zeit soll der erste kommerzielle Start der Rakete vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana aus versucht werden. Die Rakete ist für einen unabhängigen europäischen Zugang ins All entscheidend. Mit ihr kann Europa eigenständig größere Satelliten in den Weltraum bringen.