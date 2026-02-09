Erst der Mond, dann der Mars - wenn es nach Tech-Milliardär Elon Musk geht. Sein Unternehmen SpaceX soll in den kommenden Jahren auf dem Erdbegleiter eine Stadt bauen.
New York - Das Raumfahrtunternehmen SpaceX will sich laut Eigentümer Elon Musk darauf konzentrieren, in den kommenden Jahren eine Stadt auf dem Mond statt auf dem Mars zu bauen."Das können wir potenziell in weniger als zehn Jahren erreichen, während es auf dem Mars mehr als 20 Jahre dauern würde", teilte der Tech-Milliardär auf seiner Plattform X mit.