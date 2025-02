Raumfahrt: Ein blauer Geist soll auf dem Mond landen

1 Zehn Instrumente sind an Bord des Landers "Blue Ghost". Foto: Firefly Aerospace/dpa

Mond-Missionen gelten als technisch höchst anspruchsvoll. Vor einem Jahr gelang einer US-Firma erstmals eine kommerzielle Landung. Jetzt will es ein zweites Unternehmen schaffen - mit «Blue Ghost».











Link kopiert



Cape Canaveral - Ein "blauer Geist" soll auf dem Mond landen: Rund sechs Wochen nach dem Start von "Blue Ghost" soll der kommerzielle Lander an diesem Sonntag gegen 9.45 Uhr deutscher Zeit auf dem Erdtrabanten aufsetzen, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa und das Unternehmen Firefly Aerospace mitteilten. Der Lander und alle wissenschaftlichen Instrumente an Bord seien in gutem Zustand, teilte Firefly Aerospace mit - und veröffentlichte Bilder und Videos vom Anflug auf den Mond.