Raumfahrt: Bezos-Rakete setzt Satelliten in falscher Umlaufbahn ab

Bereits zum dritten Mal startete die leistungsstarke Schwerlastrakete «New Glenn» von Amazon-Gründer Bezos. Dabei erreichte sie neue Meilensteine - aber eine wichtige Sache ging schief.
Cape Canaveral - Die leistungsstarke Schwerlastrakete "New Glenn" des Weltraumunternehmens Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos hat bei ihrem dritten Start einen Satelliten in der falschen Umlaufbahn abgesetzt. "Wir haben eindeutig nicht die Mission abgeliefert, die unser Kunde wollte und unser Team erwartet", teilte Firmenchef Dave Limp via Online-Plattform X mit.