Der Präsident der Vereinigten Staaten sieht ein «Katastrophengebiet» in Washington. Eine Abwasser-Leitung brach. Er hat den Schuldigen ausgemacht.
Washington - Dieses Mal wird es im wahrsten Sinne des Wortes schmutzig: US-Präsident Donald Trump beschäftigt sich mit einem Leck einer Abwasser-Leitung rund um die Hauptstadt. Enorme Mengen dreckiges Wasser gelangten in den beliebten Fluss Potomac, der mitten durch Washington fließt. Auf der Plattform Truth Social schrieb Republikaner Trump, er könne nicht zulassen, dass die Inkompetenz von in der Region regierenden Demokraten "den Fluss im Herzen Washingtons in ein Katastrophengebiet verwandelt". Und kündigte das Einschreiten des Bundes an.