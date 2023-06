1 Andreas Kalbitz (links) spricht am Rande einer mündlichen Verhandlung des AfD-Bundesschiedsgerichts in Stuttgart zur Frage, ob er rechtmäßig Mitglied der Partei ist oder nicht, mit Journalisten. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Das Bundesschiedsgericht der AfD hat in Stuttgart beschlossen, dass Andreas Kalbitz nicht mehr Mitglied der Partei sein darf. Doch damit ist noch gar nichts entschieden, meint unser Korrespondent Bernhard Walker.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Nichts ist entschieden. Zwar hat das Bundesschiedsgericht der AfD in Stuttgart beschlossen, dass Andreas Kalbitz zu Recht aus der AfD ausgeschlossen wurde. Doch nach wie vor will der Front-Mann der rechtsnationalen Kräfte in der AfD um seine Mitgliedschaft kämpfen. Sogar seine Gegner glauben, dass er gute Chancen hat. Der Rauswurf des früheren Brandenburger Partei- und Fraktionschefs stehe, so ihr Hinweis, auf dünnem Eis.