Rauchverbot im Nahverkehr: Rauchfrei an Stadtbahn- und Bushaltestellen – doch wer kontrolliert?

Vom 1. Juni an wird der Nichtraucherschutz in Baden-Württemberg verschärft. Doch an Haltestellen ist das trickreich. Wer grenzt sie ab? Und wer kontrolliert?
Der Nahverkehr in Baden-Württemberg soll auch an den Haltestellen komplett rauchfrei werden - so will es die vom 1. Juni an geltende Aktualisierung des 2007 erstmals verabschiedeten Landesnichtraucherschutzgesetzes. Neben anderen Neuregelungen etwa zu Freizeiteinrichtungen steht in Paragraf 2 zum Gültigkeitsbereich nun auch: Straßenbahnhaltestellen und Bushaltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs.