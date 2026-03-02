Rauchvebot im Stuttgarter Zoo: So hat die Wilhelma das Rauchverbot umgesetzt – was sagen die Besucher?

Seit 1. März hat die Wilhelma eine neue Parkordnung, welche auch ein Rauchverbot einschließt. Was sagen die Besucher und wo gibt es Schilder?
In der Wilhelma gilt seit Anfang März ein Rauchverbot. Qualmen ist nur noch an sieben ausgeschilderten Stellen erlaubt. Die neuen Regelungen gelten sowohl für Zigaretten, E-Zigaretten, Vapes als auch andere Arten von Rauchgeräten. Inbegriffen ist auch ein Rauchverbot für Marihuana. „Es galt natürlich auch bereits vor der Einführung der Raucherbereiche“, so Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann.