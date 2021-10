1 Solche Warngeräte können sehr nützlich sein. Aber sie können auch sehr nerven, wenn sie nicht regelmäßig gewartet und kontrolliert werden. Foto: picture alliance/dpa/Peter Steffen

Wie unserem Leser ergeht es vielen: Tag und Nacht wiederholt sich ein störendes Geräusch, ohne dass die Ursache ausgemacht werden kann.















Möhringen - Das Problem unseres Lesers aus Möhringen beschäftigte viele: Wochenlang musste er ein elektronisches Piepsgeräusch ertragen in seiner Wohnung, das an und für sich eher kurz und auch nicht sonderlich laut ist. Aber eines, das sich alle 15 bis 20 Sekunden wiederholte. Und das 24 Stunden am Tag, über mehrere Wochen hinweg.

Die Leserreaktionen sind lebhaft. „Hier in Böblingen gibt es auch so einen Fall. Da piepst es schon gut ein halbes Jahr lang und keinen juckt es“, schreibt etwa Phil Franz. Oder Adam Amlala: „Im Nachbarhaus ist eine Brandmeldeanlage, die jedes zweite oder dritte Wochenende am Freitagabend den Alarm auslöst und das über das ganze Wochenende durchgehend“ .

Wenn niemand erreichbar ist

Er teilt seine Erfahrung mit unserem Möhringer Leser: „Polizei angerufen, die können nichts machen. Feuerwehr angerufen, die können nichts machen. Und die Hausverwaltung ist natürlich auch nicht übers Wochenende erreichbar.“ Seine Befürchtung nun: „Wenn mal wirklich ein Feuer ausbricht, bekommt das keiner mit, weil das Ding ständig Fehlalarme hat und man denkt, dass es wieder ein Fehlalarm ist.“

Auf andere Folgen macht Sabrina Mülbredt aufmerksam: „Diese Dinger gehen mitten in der Nacht einfach ohne Grund an. Eine Sauerei, da jetzt mein Kind deswegen ein Trauma hat.“ Und manchmal scheinen die Behörden doch zu helfen, etwa bei Christin Arb: „Das gab es in unserer Wohnung auch. Batterie wurde im Urlaub leer. Unser Nachbar hat die Feuerwehr geholt. Die haben die Tür aufgehebelt.“

Rosi Hobitz hat eine mögliche Erklärung parat für das Lärmen der elektrischen Warner auch ohne Feuer oder Rauch: „Manchmal verirrt sich auch ein Mückchen oder so im Gehäuse des Rauchmelders. So ein Tierchen war bei uns die Ursache, dass der Rauchmelder Alarm gab. Aber zum Glück waren wir zuhause.“

Manche finden radikale Lösungen

Zu radikalen Lösungen neigt Michael Hagedorn: „Hatten wir neulich auch, kurzer Prozess, abgekloppt von der Decke und Tod durch ertrinken.“ Ganz andere üble Erfahrungen hat Anke Deuß gemacht: „Hat mein Vermieter auch gemacht, in den leeren Wohnungen die Batterien nicht ausgetauscht . . . wochenlanger Psychoterror, weil er uns raus haben wollte.“

Im Fall unseres Möhringer Lesers hat das Piepsgeräusch inzwischen aufgehört. Der Grund, die Ursache? – Aufgefallen ist es ihm, nachdem er von einer mehrtägigen Reise nach Berlin zurückkehrte. Ob das wohl daran lag?