1 Die Polizei stoppt den Hochzeitskonvoi in der Innenstadt. Foto: Fotoagentur Stuttgart/Andreas Rosar

Ein türkischer Hochzeitskonvoi hat am Samstagnachmittag reichlich Ärger im Innenstadtverkehr ausgelöst. Die Polizei nahm die Festgesellschaft aus Tirol unter die Lupe.

Stuttgart - Ein Konvoi mit türkischen Hochzeitsgästen hat am späten Samstagnachmittag für reichlich Aufsehen und Behinderungen zwischen dem Schwanenplatztunnel im Stuttgarter Osten und dem Arnulf-Klett-Platz in der Innenstadt gesorgt. Die Kolonne aus gut einem Dutzend Fahrzeugen war zunächst auf der B 14 in Richtung Innenstadt aufgefallen, wo einzelne Teilnehmer am und im Tunnel mit einen heißen Reifen reichlich Qualm durch Gummiabrieb ausgelöst haben sollen. Durch Schritttempo der Kolonne, in der sich einige Fahrzeuge aus Reutte/Tirol befanden, soll es lange Staus gegeben haben.

Immer wieder Ärger mit den Kolonnen

Die Polizei stoppte den Hochzeitskonvoi um 16.25 Uhr in der Friedrichstraße. Es habe zunächst keine Erkenntnisse über Schüsse oder gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr gegeben, sagt ein Sprecher der Stuttgarter Polizei. Die Beamten nahmen die Personalien auf, mögliche Ordnungswidrigkeiten werden noch geprüft. In der Vergangenheit hatten solche Hochzeitskonvois immer wieder für Ärger gesorgt – besonders durch Salutschüsse aus Schreckschusspistolen. Dies war zuletzt Ende November in Marbach und Ludwigsburg der Fall.