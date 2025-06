Feuerwehr rückt zum Flughafen aus – Essen brennt in Ofen

Rauch am Flughafen Stuttgart

1 Die Feuerwehr sicherte und lüftete den betroffenen Bereich. (Symbolfoto) Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch

Im Ofen eines Restaurants am Flughafen Stuttgart in Echterdingen (Kreis Esslingen) ist am Montag ein Brand ausgebrochen. Ein Teil des Terminal 1 wurde zeitweise abgesperrt.











Am Montagvormittag hat Rauch in einem Restaurant im Terminal 1 des Flughafens Stuttgart in Echterdingen (Kreis Esslingen) einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Gegen 10 Uhr begannen laut Polizei kurzzeitig Speisen im Ofen des Lokals zu brennen.