1 Der Täter soll eine ähnliche Maske getragen haben (Symbolbild). Foto: dpa//Marc Tirl

Eine maskierte Person betritt am Freitagabend den Shop der Tankstelle an der Ritterstraße, bedroht die Angestellte und raubt Geld. Die Polizei bittet um Hinweise.















Ein Unbekannter hat am Freitagabend eine Tankstelle in der Ritterstraße in Winterbach überfallen. Wie die Polizei erst am Montag mitteilte, betrat gegen 20.45 Uhr, als sich keine weiteren Kunden im Geschäft aufhielten, ein Maskierter den Shop. Er bedrohte die 25-jährige Angestellte mit einem unbekannten Gegenstand und forderte Bargeld. Der Täter erbeutete mehrere hundert Euro und flüchtete dann. Die Angestellte blieb unverletzt.

Die geflüchtete Person wurde wie folgt beschrieben: Sie war etwa 1,70 Meter groß, trug eine sogenannte Guy-Fawkes-Maske, wie sie durch das Hackerkollektiv „Anonymous“ bekannt geworden ist, eine schwarze Jogginghose und eine weiße Kapuzenjacke. Die Kriminalpolizei bittet weitere Zeugen, sich unter 073 61/58 00 zu melden. Von Bedeutung sind vor allem Hinweise in Bezug auf Personen und ein mögliches Fahrzeug im Umfeld des Tatorts.