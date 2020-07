Ein Mann gerät am Freitagabend mit einem Trio in Streit. Zu dritt schlagen sie auf den 39-Jährigen ein und rauben ihn aus. Die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart - Drei Unbekannte haben in Stuttgart-West einen Mann zusammengeschlagen und beraubt. Zunächst kam es am Freitagabend zu einem Streit zwischen dem 39-Jährigen und dem Trio in der Bebelstraße, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die drei Männer, vermutlich zwischen 25 und 30 Jahre alt, begannen demnach auf den 39-Jährigen einzuschlagen und verwendeten dabei auch eine Eisenstange. Anschließend nahmen sie Bargeld aus der Hosentasche ihres Opfers und flüchteten. Der 39-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Die Täter waren laut Zeugenaussage vermutlich Südländer, alle zwischen 25 und 30 Jahren alt und 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß. Sie hatten schwarze Haare, einer davon trug eine weiße Hose. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711/8990 5778 in Verbindung zu setzen.

