Raubüberfall in Stuttgart-Mitte

1 Die Fahndung nach den Tätern blieb bislang erfolglos. Die Polizei sucht nach Zeugen (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

In der Nacht zum Donnerstag haben zwei Unbekannte einen 43-jährigen Mann beklaut und wurden ihm gegenüber gewalttätig. Die Polizei sucht nach den beiden Tätern und weiteren Zeugen.











Zwei Unbekannte haben einen 43-Jährigen in Stuttgart-Mitte bestohlen, geschlagen sowie getreten und sind daraufhin geflüchtet. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei in der Nacht zum Donnerstag am Pierre-Pflimlin-Platz.