Raubüberfall in Stuttgart 25-Jähriger von drei Männern mit Messer bedroht

Von red 14. April 2018 - 13:47 Uhr

Ein 25-Jähriger wurde am Samstagmorgen von drei Männern angesprochen, mit einem Messer bedroht und dann ausgeraubt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Stuttgart - Ein 25 Jahre alter Mann ist am Samstag gegen 05.30 Uhr am Josef-Hirn-Platz in Stuttgart-Mitte überfallen worden.

Das alkoholisierte Opfer wurde laut Polizei von drei Männern angesprochen, mit einem Messer bedroht und dann wurde ihm Bargeld in Höhe von 120 Euro geraubt. Anschließend flüchtete das Trio in eine unbekannte Richtung.

Beschreibung eines Täters

Einer der Täter soll dunkelhäutig gewesen sein, von den beiden anderen liegt keine Beschreibung vor. Zeugen können sich bei der Kriminalpolizei unter folgender Rufnummer melden: 0711/8990-5778.