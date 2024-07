Raubüberfall in Niederbayern

1 In Rudi Cernes Sendung startet die Polizei einen Zeugenaufruf. (Archivbild) Foto: Sina Schuldt/dpa

Sechs Jahre lang fehlte nach dem brutalen Raubüberfall auf einen Gastwirt in Niederbayern jede Spur von den Tätern - bis jetzt.











Link kopiert



Plattling/Deggendorf - Nach einem Fahndungsaufruf in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" zu einem Raubüberfall in Niederbayern sind fünf Hinweise auf den mutmaßlichen 49 Jahre alten Täter bei der Polizei eingegangen. Diese müssten "nun auf mögliche Relevanz geprüft werden", sagte ein Polizeisprecher in Deggendorf.