Ein 35-Jähriger will ein Auto kaufen. Während der Testfahrt mit den angeblichen Verkäufern, greifen diese plötzlich an. Das Opfer rettet sich mit einem Sprung aus dem Fahrzeug. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Raubüberfalls.















– Zwei Unbekannte haben einen Mann, der ihnen ein Auto abkaufen wollte, angegriffen und ausgeraubt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte sich der 35-Jährige mit den Tätern am Bahnhof in Heilbronn verabredet. Dort trafen sie sich am 21. September gegen 22 Uhr und stiegen gemeinsam in einen schwarzen BMW Touring.

Während der Fahrt griffen die Unbekannten den Kaufinteressenten an und raubten ihm seine persönlichen Wertsachen. Aus Angst vor weiteren Attacken sprang er aus dem fahrenden Auto. Der 35-Jährige saß benommen auf dem Boden, bis ein Passant ihn ansprach. Gemeinsam gingen sie zur „Gaststätte Am Bahnhof“, von dort aus rief der Mann seine Frau an.

Die Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Heilbronn sucht nun Zeugen der Tat. Wer hat gesehen, wie der 35-Jährige aus einem fahrenden Auto sprang? Weiter wird die Person gesucht, die den verletzten Mann zur Straßenbahnhaltestelle gebracht und ihn zum Bahnhof begleitet hat.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Heilbronn über die Telefonnummer 07131 1044747 in Verbindung zu setzen.