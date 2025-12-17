Raubüberfall in Filderstadt: Geldtransporter überfallen – Polizei stellt mutmaßliche Tatfahrzeuge sicher

Nach dem Raubüberfall auf einen Geldtransporter am Montag in Filderstadt hat die Polizei die mutmaßlichen Tatfahrzeuge gefunden. Zeugen werden weiterhin um Hinweise gebeten.
Polizeibeamte haben in Plattenhardt die mutmaßlichen Tatfahrzeuge sichergestellt, die am Montag bei einem Überfall auf einen Geldtransporter auf der Mörikestraße in Filderstadt verwendet wurden. Nach Angaben der Polizei wurden die Fahrzeuge in einer Scheune am Ortsrand von Plattenhardt gefunden. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um weitere Hinweise aus der Bevölkerung.