Duo raubt 28-Jährigen in dessen Auto aus

Raubüberfall in Ditzingen

1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Wolf

Ein 28- Jähriger steigt in Ditzingen in sein Auto, als sich plötzlich zwei Unbekannten zu ihm gesellen. Einer der beiden bedroht den Mann mit einem Messer, der andere hält ihn fest. Am Ende erbeuten die Unbekannten mehrere Gegenstände. Die Polizei sucht Zeugen.

Ditzingen - Zwei bislang unbekannte Täter haben am Montagabend einen 28 Jahre alten Mann in seinem Auto in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) überfallen, mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, hatte der 28-Jährige seinen Audi in der Zeissstraße abgestellt und lief gegen 20.10 Uhr zu seinem Fahrzeug zurück. Nachdem er sich in sein Auto gesetzt hatte, öffnete ein Unbekannter plötzlich die Beifahrertür und setzte sich ebenfalls in das Fahrzeug. Vom Beifahrersitz aus bedrohte der Täter den 28-Jährigen dann mit dem Messer, während ein zweiter Täter auf die Rücksitzbank stieg und das Opfer von hinten festhielt. Daraufhin nahm der erste mutmaßliche Täter verschiedene Gegenstände im Gesamtwert von mehreren hundert Euro aus der Tasche des 28-Jährigen, bevor das räuberische Duo flüchtete.

Von den Tätern ist nur bekannt, dass sie dunkel bekleidet waren und Baseballmützen trugen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0800/1100225 zu melden.