Raubüberfall in Bad Cannstatt: Unbekannter bedroht Kioskmitarbeiter mit Schusswaffe – Zeugen gesucht

Ein 21-jähriger Kioskangestellter arbeitet in der Nacht alleine in Stuttgart. Dann wird er von einem maskierten Mann mit einer Schusswaffe bedroht.











Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Samstag einen Kiosk an der Sulzbachgasse in Bad Cannstatt überfallen. Der maskierte Mann bedrohte gegen 22.30 Uhr den allein anwesenden 21-jährigen Kioskangestellten mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld, wie die Polizei mitteilte. Nachdem er die Tageseinnahmen in noch unbekannter Höhe erbeutet hatte, sei er in Richtung Spreuergasse geflüchtet.