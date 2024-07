Überfall auf Wettbüro im Kreis Ludwigsburg: Mitarbeiter mit Messer bedroht

1 Die Polizei hat einen Zeugenaufruf gestartet. Foto: dpa

Ein Wettbüro in Sachsenheim ist am Freitagabend zur Zielscheibe für einen Raubüberfall geworden. Von dem Täter fehlt jede Spur, obwohl mehrere Polizeistreifen nach ihm gesucht haben.











Ein Unbekannter hat am Freitagabend kurz nach 22 Uhr ein Wettbüro in der Industriestraße in Sachsenheim überfallen und dabei einen vierstelligen Eurobetrag erbeutet. Er flüchtete anschließend zu Fuß. Mehrere Polizeistreifen machten sich auf die Suche nach ihm, allerdings erfolglos. Der Täter hatte einen 40-jährigen Mitarbeiter mit einem Messer bedroht, um an das Geld zu gelangen. Wie die Polizei mitteilt, war der Angestellte zum Zeitpunkt des Überfalls alleine in dem Wettbüro.