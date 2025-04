Raubüberfall auf Kim Kardashian: Ein Angeklagter verstorben

Zwölf Menschen sollten im Zusammenhang mit dem brutalen Raub an Kim Kardashian angeklagt werden. Doch schon vor einigen Wochen verstarb einer der rüstigen mutmaßlichen Täter.

Am 28. April soll in der französischen Hauptstadt der Prozess um den brutalen Raubüberfall auf Kim Kardashian (44) beginnen. Der Reality-Star war im Oktober 2016 in Paris überfallen worden. Die Räuber erbeuteten Schmuck im Wert von rund zehn Millionen Euro - und wurden wegen ihres fortgeschrittenen Alters von der französischen Presse auch "Opa-Räuber" genannt. Nun berichtet die "Daily Mail", dass einer der Angeklagten erst vor wenigen Wochen verstorben ist.

Angeklagter kurz vor Prozessbeginn gestorben

Es soll sich um den Hehler Marceau Baum-Gertner handeln, der nicht direkt an dem Überfall beteiligt war, bei dem Kardashian gefesselt und geknebelt wurde. Doch Baum-Gertner soll mutmaßlich in der Bande dafür verantwortlich gewesen sein, Käufer für die wertvollen Besitztümer wie einen Verlobungsring im Wert von 4 Millionen Euro zu finden.

Die "Daily Mail" berichtet, dass es sich bei ihm um eine führende Figur der Pariser Unterwelt und einen mehrfach wegen Hehlerei, Fälschung und Raub verurteilten Kriminellen gehandelt haben soll. Er sei am 6. März in Paris gestorben. Eine Todesursache wird nicht genannt.

Noch in einer offiziellen Bekanntmachung vom 14. März wurde er als einer Hauptangeklagten genannt, die in der kommenden Woche in Paris vor Gericht erscheinen sollen. Baum-Gertner saß nicht im Gefängnis, war nach seiner Verhaftung im Zusammenhang mit dem Raubüberfall auf Kim Kardashian vor acht Jahren auf Kaution freigelassen worden und lebte in Paris, wo er sich regelmäßig bei der Polizei melden musste, wie eine Quelle dem britischen Blatt verriet.

Noch zehn der ursprünglich zwölf Angeklagten, in der französischen Presse auch bekannt als "Rentner-Gang", sollen nun vor Gericht gestellt werden. Neben Baum-Gertner wird der 72-jährige Pierre Bouianère von dem Prozess ausgeschlossen. Der verurteilte Drogenhändler leidet an Alzheimer. Sein Fall wird in einem separaten Prozess verhandelt.

Reality-Star wird vor Gericht aussagen

Laut "Sky News" wird erwartet, dass Kardashian selbst persönlich vor Gericht erscheinen und als Zeugin aussagen wird. Ihr amerikanischer Anwalt Michael Rhodes erklärte dies zudem in einem Statement, das von ihren französischen Anwälten auch an die Tageszeitung "Le Parisien" übermittelt wurde. "Wir können bestätigen, dass Frau Kardashian persönlich im nächsten französischen Strafprozess über den Vorfall von 2016 aussagen wird, bei dem sie gefesselt und mit vorgehaltener Waffe von maskierten Angreifern ausgeraubt wurde", heißt es in der Erklärung.

Der Prozess soll bis zum 23. Mai am Berufungsgericht in Paris stattfinden. Nach der vorläufigen Planung ist die Anhörung der Prominenten für den 13. Mai vorgesehen. "Frau Kardashian behält sich ihre Aussage für das Gericht und die Geschworenen vor und möchte sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter erklären", fügte der Anwalt in der Erklärung hinzu.