Er ist von dem Überfall immer noch gezeichnet – doch am Mittwoch hat der frühere Formel-1-Manager Willi Weber fast schon gejubelt: „Das ist eine Riesenfreude“, sagt er. Der Grund: Die Polizei hat ihn kurz zuvor darüber informiert, dass man die brutalen Villenräuber ermittelt und festgenommen hat, die ihn am 9. Dezember vergangenen Jahres in seinem Haus an der Leibnizstraße im Stuttgarter Westen überfallen hatten. Und nicht nur ihn: Die reisenden Täter hatten auch im September in der Feuerbacher Heide zugeschlagen. Die gefesselten Opfer wurden erst nach 16 Stunden befreit. Ein weiterer Raubüberfall auf ein Ehepaar hatte sich im Januar 2025 im Stuttgarter Süden abgespielt.

Diejenigen, die diese Raubzüge generalstabsmäßig und mit beispielloser Brutalität ausgeführt haben sollen, wurden am Mittwoch mehr als 1800 Kilometer östlich von Stuttgart festgenommen. Im Kreis Vaslui im Osten Rumäniens, nahe der Grenze zu Moldawien. Vier Männer, 32, 33, 41 und 55 Jahre alt, rumänische Staatsbürger, mit europäischen Haftbefehlen gesucht. Sie dürften nach Informationen unserer Zeitung allein in Stuttgart eine Beute von insgesamt drei bis vier Millionen Euro gemacht haben.

Bei der Festnahme der Tatverdächtigen ist nicht nur die Stuttgarter Ermittlungsgruppe „Titan“ aktiv gewesen, sondern ein ganzes Netzwerk an Ermittlungsbehörden: die Staatsanwaltschaften Stuttgart und Memmingen, die Polizei Schwaben Süd-West, Europol und die Direktion für die Bekämpfung organisierter Kriminalität und Terrorismus Bukarest. Denn: Die Verdächtigen sollen auch im Kreis Neu-Ulm in Bayern ein Ehepaar gefesselt und beraubt haben.

Bekommen die Opfer ihre Beute zurück?

Doch wird der einstige Formel-1-Manager Willi Weber seine Wertsachen je wieder zurückbekommen? Der Mann, der im März 84 Jahre alt wird und noch immer körperlich und seelisch unter den Folgen des Überfalls leidet, ist „skeptisch, ob das alles je komplett zurückkommt“. Vor allem auch seine wertvollen Uhren. Ob die in Rumänien sichergestellt wurden, ist vorerst nicht bekannt. „Man hat bei dem beschlagnahmten Beweismaterial Bargeld gefunden“, sagt die Stuttgarter Polizeisprecherin Kara Starke, „aber ob es zur Beute gehört und wohin es zuzuordnen ist, das ist noch unklar.“

Denn nicht nur der Überfall auf Willi Weber, seine Frau und seine Haushälterin war brutal und erschreckend. Einen 16-stündigen Albtraum erlebte drei Monate zuvor auch ein Ehepaar über 80 in seinem Wohngebäude in der Straße Feuerbacher Heide im Stuttgarter Norden, ebenfalls bestes Wohngebiet in Halbhöhenlage. Am 11. September 2025, gegen 2 Uhr, drangen Maskierte in die Wohnräume ein, zwangen den Hausherrn mit Schlägen und Drohungen, den Tresor zu öffnen. Mit einer Millionenbeute verschwanden die Täter wieder – und ließen ihre Opfer in einem Raum eingesperrt zurück. Erst nach 16 Stunden wurden sie befreit.

Die erschreckende Serie in Stuttgart beginnt im Januar 2025

Bereits am 30. Januar 2025 musste ein 55 Jahre altes Paar ein Martyrium durchleben – auch da gingen die Täter brutal vor. Drei unbekannte Täter drangen frühmorgens in der Sonnenbergstraße im Stuttgarter Süden über die Terrassentür ins Wohngebäude ein, weckten die Opfer – und erbeuteten Schmuck im Wert von mehreren Hunderttausend Euro sowie zwei Mobiltelefone.

Die Stuttgarter Kriminalpolizei gründete nach dem Fall im September in der Feuerbacher Heide eine Ermittlungsgruppe, taufte sie auf den Namen „Titan“. Dabei stellten die Ermittler fest, dass die Täter ganz offensichtlich nicht nur in Stuttgart eine fette Beute erwarteten. Denn die Handschrift tauchte auch in Schwaben im Kreis Neu-Ulm auf. Tatort dieses Überfalls war Altenstadt, Ortsteil Illereichen. Vier maskierte Täter drangen am Pfingstwochenende 2025 in ein Haus ein, fesselten die Familie, bedrohten die Opfer mit Schusswaffen und schlugen diesen mehrfach ins Gesicht. Nach zwei Stunden flüchteten die Räuber mit Schmuck und Wertgegenständen.

Zehn Prozent mehr Wohnungseinbrüche im Südwesten

Die Ermittler stellten fest, dass die reisenden Räuber für weitere Wohnungseinbrüche und Diebstahlsdelikte im süddeutschen Raum verantwortlich sein dürften. Und die Spuren führten zu einer rumänischen Tätergruppe. Schließlich griffen die Behörden am Mittwoch zu. Zum einen fernab in Vaslui, der 63 000 Einwohner zählenden Kreisstadt in der Region Moldau im Osten Rumäniens. Zum anderen in Sospel, eine 3800-Einwohner-Gemeinde im Departement Provence-Alpes-Côte d’Azur in Frankreich, wo mehrere Wohnungen nach Beweismaterial durchsucht wurden.

Der Stuttgarter Polizeipräsident Markus Eisenbraun hat für Willi Weber und die Stuttgarter Opfer trotz des Ermittlungserfolges nur wenig Trost parat. „Das Gefühl von Wehrlosigkeit und Fassungslosigkeit können wir den betroffenen Personen leider nicht nehmen“, sagt Eisenbraun, „aber wir können dafür sorgen, dass nicht noch mehr Menschen solchen furchtbaren Angriffen in ihren eigenen vier Wänden ausgesetzt sind.“ Freilich: Wohnungseinbrüche haben auch ohne Raub belastende Folgen. In Baden-Württemberg ist sind die Fallzahlen im vergangenen Jahr um mehr als zehn Prozent gestiegen.