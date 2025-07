1 Eine Passantin beteiligt sich an der Unterschriftenaktion von Natalia Schenker (rechts). Foto: Werner Kuhnle

Nach Vorfällen am Bahnhof Bietigheim-Bissingen hat eine Mutter eine Unterschriftenaktion gestartet. Ein Zeuge und die Angehörige eines Opfers gehören zu den Unterzeichnern.











Wenn Natalia Schenker daran denkt, was sich in jüngster Zeit rund um den Bahnhof in Bietigheim-Bissingen abgespielt hat, bekommt sie Gänsehaut. Seit Ende des vergangenen Jahres hat es in diesem Teil der Stadt mehrfach Raubüberfälle gegeben. Deshalb geht die 46-Jährige derzeit mit einer Unterschriftenaktion in die Initiative.