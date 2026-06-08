Raubtiere: Zahl der Wolfsrudel in der Schweiz gestiegen

2012 bildete sich das erste Wolfsrudel in der Schweiz. Die Zahl der Raubtiere ist inzwischen auf 350 gestiegen. Und das, obwohl durch Regulierung Dutzende Tiere getötet werden.
Bern - Die Anzahl der Wölfe in der Schweiz steigt weiter. Im vergangenen Jahr sind 43 Rudel und insgesamt 350 Wölfe nachgewiesen worden, wie der Jahresbericht der Stiftung Kora zeigt. Das seien vier Rudel mehr als im Vorjahr, so die Stiftung auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Auch die Zahl der Wölfe insgesamt ist gestiegen.