Bernd und Kathrin Vogelbacher halten insgesamt 200 Ziegen und Schafe, 150 Lämmer sowie sechs Mutterkühe, sechs Kälber und einen Bullen.

Im Schwarzwald wurde erstmals wieder ein Wolfspaar gesichtet. Es könnte sein, dass sich nun ein Rudel bildet. Wie ist nun die Stimmung bei Landwirten und Tierhaltern? Und ist die Angst aus Sicht von Experten berechtigt? Ein Besuch in Schluchsee.









Die Lämmer und Zicklein springen aufgeregt durch den Stall, wirbeln Stroh auf und knabbern mit ihren Mäulern alles an, was sie interessant finden. Sie sind neugierig – auch auf das, was hinter den hohen Stallwänden im Südschwarzwald auf sie wartet. Noch sind sie im geschützten Bereich des Biohofs Vogelbacher in der Gemeinde Schluchsee. Doch sobald sie im April raus auf die Weide dürfen, schützt sie nur noch ein Elektrozaun. Auf der anderen Seite des Zauns streift in der Region ein Wolfspaar, wie das Bild einer Fotofalle zeigt.