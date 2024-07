Raubtiere: Deutscher auf Grönland von Eisbär angegriffen

1 Ein Eisbär hat auf Grönland einen Deutschen angegriffen. Archivbild Foto: Ulf Mauder/dpa

Sie zählen zu den beeindruckendsten Tieren der Erde, aber auch zu den gefährlichsten: Ein Eisbär hat auf Grönland einen deutschen Forscher attackiert.











Nuuk - Ein deutscher Forscher ist auf Grönland von einem Eisbären angegriffen worden. Wie der grönländische Rundfunksender KNR berichtete, wurde der Mann am vergangenen Freitag auf der ostgrönländischen Insel Traill Ø von dem Raubtier attackiert. Die grönländische Polizei bestätigte den Angriff auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Der Deutsche sei im Anschluss auf die Station Mestersvig und später in ein Krankenhaus auf Island gebracht worden, sagte eine Polizeisprecherin. Sein Zustand sei zunächst kritisch gewesen, am Tag nach dem Angriff aber bereits als stabil beschrieben worden.