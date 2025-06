Raubtier: Suche nach Großkatze im Süden Sachsen-Anhalts geht weiter

1 Am Montagabend warnte der Saalekreis die Bevölkerung nach der Sichtung einer Großkatze. Foto: NEWS5/dpa

Ist am Geiseltalsee ein Raubtier unterwegs? Die Polizei ist auf der Suche. Auslöser ist ein Video, das online verbreitet wurde. Was für ein Tier gesehen wurde, ist noch nicht klar.











Link kopiert



Braunsbedra - Im Süden Sachsen-Anhalts geht die Suche nach einer Großkatze weiter. Am Dienstagvormittag werde es weitere Gespräche der Behörden zur Koordinierung der Suche geben, sagte eine Sprecherin des Saalekreises. Am Montagabend hatte der Landkreis die Bevölkerung über die Warn-App Nina über die Sichtung einer Großkatze am Geiseltalsee informiert. Zuvor hatte es in den sozialen Netzwerken ein Video gegeben, das das Tier zeigen soll.