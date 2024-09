Raubstraftat in Stuttgart: Überfall auf Fußballfan – Poloshirt als Beute

1 Die Polizei sucht unbekannte Täter, die einen Fußballfan beraubt haben (Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Dass ein Passant Fan eines bestimmten Fußballvereins ist, wurde ihm am Wochenende in Bad Cannstatt zum Verhängnis. Er wurde beraubt. Die Polizei sucht die Täter.











Ein Fußballfan ist am Wochenende in Bad Cannstatt das Opfer eines Raubüberfalls geworden. Am Ende erbeuteten die Täter das Poloshirt ihres Opfers, das mit dem Emblem des Vereins ausgestattet war. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei spielte sich die Tat am Samstag gegen 21.20 Uhr in der Kreuznacher Straße ab, wo der 17-jährige Fan mit Freunden zu Fuß unterwegs war. Die Gruppe wurde von fünf Personen verfolgt, die dann letztlich Jagd auf den 17-Jährigen machte, der auf der Flucht alleine geblieben war.