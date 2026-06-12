Raubkunst in Stuttgart: Suche nach Diebesgut im Alten Schloss

Das Landesmuseum Württemberg ist der Herkunft seiner Objekte auf der Spur. Sind von Nazis geraubte Stücke in der Sammlung? Und wie findet man das heraus?
Sie können nicht reden. Leider. Die beiden Leuchter aus Silber. „Tag und Nacht“ heißen sie, sind von der Silbermanufaktur Wilkens in Bremen um 1901 gefertigt worden. Wem sie aber das Heim erleuchtet haben, bis das Württembergische Landesmuseum sie am 4. Februar 1970 gekauft hat, ist nicht klar. Und durch welche Hände sie bis dahin gegangen sind. Womöglich durch mit Blut befleckte Hände.