Raubkunst in Stuttgart: Suche nach Diebesgut im Alten Schloss

Das Landesmuseum Württemberg ist der Herkunft seiner Objekte auf der Spur. Sind von Nazis geraubte Stücke in der Sammlung? Und wie findet man das heraus?

Sie können nicht reden. Leider. Die beiden Leuchter aus Silber. „Tag und Nacht“ heißen sie, sind von der Silbermanufaktur Wilkens in Bremen um 1901 gefertigt worden. Wem sie aber das Heim erleuchtet haben, bis das Württembergische Landesmuseum sie am 4. Februar 1970 gekauft hat, ist nicht klar. Und durch welche Hände sie bis dahin gegangen sind. Womöglich durch mit Blut befleckte Hände.

Raubgut, gestohlen von Nazis? Man weiß es nicht. Malena Alderete und Katharina Hardt wollen dies in den nächsten drei Jahren herausfinden. 700 von den insgesamt 1,25 Millionen Objekten des Landesmuseums werden sie untersuchen, wollen herausfinden, welcher Herkunft sie sind, wem sie gehört haben, welche Wege sie gegangen sind, bis sie museumsreif geworden sind. „Wir haben die Verantwortung für die Objekte, die wir in Obhut haben“, sagt Direktorin Christina Haak. Und natürlich die ehemaligen Besitzer -, und deren Erben, so die es noch gibt.

Die Museen kauften gerne zum Spottpreis

Am 3. Dezember 1938 erließen die Nazis die Verordnung über den Einsatz des jüdischen Vermögens. Bis zum 31. März 1939 mussten die Deutschen jüdischen Glaubens alles von Wert „verkaufen“, behalten durften sie nur den Ehering, eine Uhr, ein vierteiliges Besteck, und Zahnersatz, sofern er sich „im persönlichen Gebrauch“ befinde. Die Sachen waren bei städtischen Pfandleihen abzuliefern. Für einen Spottpreis. Alles wurde versteigert, zum Wohle des Staates, der Auktionatoren, Händler – und Museen. Die kauften nämlich gerne ein.

Nun ist es nicht so, dass man im Jahre 2026 in Stuttgart im Alten Schloss die so genannte Provenienzforschung entdeckt hätte. 2009 hat man begonnen, die Sammlung zu durchforsten. Zunächst bei den Objekten, in deren Besitz man zwischen 1933 und 1945 gekommen ist. Von 2021 an hat Malena Alderete 280 Objekte untersucht, die in den Nachkriegsjahren vom Museum gekauft wurden. 16 Stücke hat man mittlerweile an die Erben zurückgegeben.

Wem gehörte dieser Leuchter? Foto: Max Kovalenko

Nun rückt man weiter vor in der Zeit. Die 700 Grafiken, Textilien, Möbel, Skulpturen, Instrumente, Uhren, Spielzeug und Kunsthandwerk aller Art hat das Museum zwischen 1969 und 1975 erworben.

Ein Bewusstsein für die Nazi-Verbrechen gab es lange nicht

Der Zeitraum erscheint auf den ersten Blick merkwürdig, da war der Krieg dann doch schon eine Weile her. Ein Bewusstsein für die Verbrechen der Nazis gab es damals aber immer noch kaum, dafür um so mehr Geld. Gerade beim Landesmuseum, das 1971 wieder die Sammlung im wieder aufgebauten Alten Schloss zeigen konnte. Und daraufhin habe man natürlich fleißig eingekauft und die Sammlung erweitert, sagt Direktorin Haak.

Wo sie Sachen herkamen? Tja. Warum das damals niemanden interessierte, das erklärt sich gut an der Geschichte des Ernst Buchner. Der war seit 1932 Generaldirektor der Gemäldesammlungen Münchens. Und ein Kunstdieb, der in Pau in Frankreich höchstpersönlich den Genter Altar stahl. Nach einer Schamfrist wurde er 1953 wieder Chef der Gemäldesammlungen und baute die Alte Pinakothek auf. So jemand hat kein Interesse daran, die eigenen Verbrechen aufzuarbeiten. Natürlich waren auch an anderen deutschen Museen wieder ehemalige Nazis, Helfershelfer und Mitläufer tätig. Und die Opfer waren tot oder weit weg, oft sprachen erst die Enkel für sie.

Was ist die Washingtoner Erklärung?

1998 unterzeichneten 44 Staaten die Washingtoner Erklärung. Auch Deutschland verpflichtete sich darin, Raubkunst zu identifizieren und Besitzer oder Erben zu finden. Dabei hilft das Deutsche Zentrum Kulturforschung, es wird getragen von Bund, Ländern und den Kommunen. Beschreibungen werden unter www.lostart.com ins Internet gestellt. Dort tragen Museen aus ganz Deutschland ihre von den Nazis geraubten Objekte ein, auf dass die Erben der Besitzer sie erkennen. Doch wer weiß schon, dass gerade diese Silberleuchter „Tag und Nacht“ der Oma in Stuttgartgehört haben.

Das Alte Schloss in Stuttgart, Sitz des Landesmuseums Foto: Zophia Ewska

Das ist bei Kunsthandwerk oder Alltagsgegenständen naturgemäß weitaus schwieriger als bei Kunstwerken, die einzigartig und leichter zu identifizieren sind. Die Aufgabe für Alderete und Hardt ist also groß. Man muss Freude an Details, am Wühlen in Listen, digital oder analog haben, und ganz viel Geduld haben. Obschon vieles digital gespeichert ist, schauen sie zunächst in die Besitzbücher. Seit König Wilhelm I. Im Jahr 1862 die „Königlichen Staatssammlung vaterländischer Kunst- und Alterthumsdenkmale“ gegründet hat, ist jedes der Stücke vermerkt. Mit Beschreibung des Gegenstandes, dessen Größe, Material, Technik, Ort, Zeit, Künstler und Art des Erwerbs und der Preis. Da gibt es „Red-Flag-Names“, so nennt Hardt das. Also Händler, die Raubkunst aufkauften, von jenen, die die Auktionen betrieben.

Die Museen vernetzen sich

Da es mittlerweile einen Arbeitskreis Provenienzforschung gibt mit 600 Mitgliedern, die Museen sich vernetzen, die Datenbanken wachsen, wächst auch die Zahl der roten Flaggen. Bei den Leuchtern leuchtet allerdings keine auf. So ziehen sie das Objektdatenblatt heran. Die Herkunft „aus Privatbesitz“ ist auch nicht sonderlich hilfreich. Aber womöglich helfen die auf mehreren Seiten ausgeführten Details sich den Leuchtern zu nähern. Vielleicht vermisst sie jemand, doch dafür gibt es bisher keinen Hinweis.

Sollte sich ein Verdacht regen, sind das Staatsarchiv und die Zentrale Dokumentationsstelle in Ludwigsburg für NS-Verbrechen weitere Orte, wo man die Suche fortsetzen kann. Nicht immer sind sie erfolgreich. Taschenuhren, Münzen haben sie bei sich in der Sammlung, die Juden bei der Städtischen Pfandleihe als Zwangsabgabe abliefern mussten. Doch wie viele Dokumente des Museums selbst sind auch die Unterlagen der Pfandleihe im Krieg verbrannt. Bisher weiß man nicht, wer der Besitzer war.

Dagegen bekam die Familie Laemmle sieben Objekte des Kunsthändlers Siegfried Laemmle zurück. Im Jahre 2019. Siegfried war 1938 zu seinem Bruder Carl gezogen, der in den USA eine erstaunliche Karriere gemacht hatte, Hollywood aufgebaut und das Studio Universal Pictures gegründet hatte. Carl Laemmle hatte für über 300 jüdischen Deutschen die Bürgschaft übernommen, den Amerikanern also erklärt, für deren Lebensunterhalt aufzukommen. Siegfried Laemmle wurde im August 1935 aus der „Reichskammer der bildenden Künste“ ausgeschlossen, ihm der Handel mit Kunst und Antiquitäten untersagt. Er musste seinen Laden auflösen. Unter anderem das Münchner Stadtmuseum griff zu - und das Stuttgarter Landesgewerbeamt. Später landeten die Stücke im Landesmuseum.

Da gab es Aufzeichnungen. Ob es bei den nun untersuchten 700 untersuchten Objekten auch solche Fälle gibt, wird sich zeigen. Doch dafür braucht es Zeit. Denn die Objekte können ja nicht reden. Leider.