Ein 23-Jähriger soll am Mittwochabend sowohl am Marbacher Bahnhof als auch am Stuttgarter Hauptbahnhof zwei Frauen beraubt haben. Das Opfer in Stuttgart soll der Verdächtige beim Raub krankenhausreif geprügelt haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Marbach/Stuttgart - Ein 23 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am späten Mittwochabend zunächst eine 56 Jahre alte Busfahrerin in Marbach (Kreis Ludwigsburg) beraubt und kurze Zeit später eine 57-jährige Passantin am Stuttgarter Hauptbahnhof brutal verprügelt und ebenfalls beraubt zu haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, hatte der Tatverdächtige gegen 23.05 Uhr am Bahnhof Marbach einen Linienbus betreten, in dem die Busfahrerin gerade Pause machte. Plötzlich soll er die Frau zur Seite gestoßen und rund 80 Euro aus dem Münzgeldspender gestohlen haben, bevor er flüchtete. Die 56-Jährige versuchte noch, den 23-Jährigen festzuhalten, er riss sich aber los und stieg in eine S-Bahn ein.

Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes überwältigen den Verdächtigen

Im Stuttgarter Hauptbahnhof traf er kurz nach Mitternacht auf eine 57 Jahre alte Passantin. Ohne zu zögern habe er laut Polizei auf sie eingeschlagen und eingetreten, bevor er ihr das Mobiltelefon sowie ihre Kopfhörer gestohlen haben soll. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, die auf die Tat aufmerksam wurden, hielten den Verdächtigen fest und übergaben ihn den alarmierten Beamten der Bundespolizei. Die 57-Jährige erlitt bei dem Angriff Verletzungen, Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus.

Der polizeibekannte 23-Jährige wird im Laufe des Donnerstags einem Haftrichter vorgeführt. Zeugen des Vorfalls in Marbach werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0800/1100225 an die Kriminalpolizei in Ludwigsburg zu wenden. Wer zu dem Vorfall in Stuttgart Informationen hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 an die Kriminalpolizei in Stuttgart zu wenden.

